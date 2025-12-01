Кремль назвал "вопиющей" атаку ВСУ на танкеры и КТК

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений, таких как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак в Казахстане.

В Москве назвали вопиющим случаем атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поскольку речь идет об объекте с международным участием. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 1 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля таким образом прокомментировал

В данном случае, конечно, это вопиющий случай, потому что речь идет, как вы правильно сказали, об объекте международного значения и международном участии. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что консорциум уведомил мировую общественность о том, что 29 ноября 2025 года в 04:06 утра по московскому времени в акватории морского терминала КТК произошло целенаправленное террористическое нападение с использованием безэкипажных катеров. Значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Известно, что дальнейшая эксплуатация этого объекта не представляется возможной. Внешнеполитическое ведомство Казахстана выразило протест киевскому режиму в связи с атакой.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ