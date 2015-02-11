Задача на СВО выполнена бойцами "Востока".

Российские военнослужащие от 2 декабря 2025 года освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенные пункты Доброполье и Зеленый Гай, находящиеся на территории Запорожской области. Во время успешных наступательных действий боевые подразделения ВС РФ продвинулись в глубину обороны армии киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Восточной" группировки войск.

Противник потерял свыше 265 военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 американского производства и склад материальных средств. пресс-служба Минобороны России

"Восток" нанес поражение формированиям двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ, которые располагались в районах Гуляйполя и Зализничного в Запорожской области.

ВС России освободили населенный пункт Клиновое в ДНР.

Фото: Минобороны России