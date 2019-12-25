  1. Главная
ВС России освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
"Юг" продвинулся вперед на СВО.

Российские военнослужащие от 1 декабря 2025 года освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт Клиновое, расположенное на территории Донецкой народной республики. Во время успешных наступательных действий боевые подразделения продвинулись в глубину обороны армии киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами поделились  официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Южной" группировки войск. 

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка.

пресс-служба Минобороны России

Противник потерял более 210 своих солдат убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker", а также два бронетранспортера М113 американского производства. Дополнительно ВС РФ уничтожили девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и два склада материальных средств.

ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта против офицера МО в Крыму.

Фото: Минобороны России

