Пушилин: ВСУ бросают силы на стык ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей
Сегодня, 8:02
Глава ДНР сообщил последние новости с фронта СВО.

Вооруженные силы Украины для проведения своих контратак на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей перебрасывают значительные боевые силы. Соответствующее заявление сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин в комментарии для новостного агентства "ТАСС". Чиновник из нового региона страны пояснил, что сейчас армия киевского режима чувствует стремительное расширение российскими войсками в буферной зоне Днепропетровской области, что несет угрозу для ВСУ. В связи с таким положением дел противник пытается на этом участке фронта контратаковать.

На определенных участках, где противник пытается регулярно контратаковать, например, на стыке ДНР и Запорожской области, в Днепропетровской области. Там противник, видя последующие угрозы, бросает достаточно серьезные силы.

Денис Пушилин, глава ДНР

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.

