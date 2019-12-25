Пушилин: ВС РФ прорывают оборону ВСУ у линии Рай Александровка - Николаевка

Российские Вооруженные силы прорывают оборону противника в проведения зоне специальной военной операции у линии Рай Александровка - Николаевка. Соответствующее заявление сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин, выступая в эфире "Вестей". Чиновник объяснил, что наши бойцы в настоящее время продвигаются к водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец. Также известно, что ожесточенные сражения развернулись в северо-восточной и восточной частях населенного пункта Красный Лиман.
Денис Пушилин, глава ДНР
Эксперт добавил, что взятие под контроль Диброва на славянском направлении позволило российским военнослужащим выходить на новый плацдарм в районе канала "Северский Донец - Донбасс". Это решение позволяет продвигаться вперед, прорывать оборону армии киевского режима по водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец.
