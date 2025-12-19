Задачи выполнены силами "Юга" и "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие от 16 января освободили населенный пункт Закотное, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, а также Жовтневое в Запорожской области. За счет успешных наступательных шагов в зоне специальной военной операции боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Задача реализовала силами "Южной" и "Восточной" группировок войск.

"Востоком" нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков армии киевского режима, а также местной бригады территориальной обороны. Противник лишился свыше 1665 солдат убитыми и ранеными, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восьми орудий полевой артиллерии, четырех складов со снарядами и материальными средствами обеспечения. "Югом" нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад национальной гвардии Украины.

ВСУ лишились более 1140 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины. Уничтожены 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России