Тобиас Роед Йенсен напомнил о королевством указе 1952 года, который позволяет военным защищать территорию без указа от руководства.

Военнослужащие Дании обязаны открыть ответный огонь по американским войскам в том случае, если Пентагон попытается присоединить Гренландию к территории США силовым методом. Соответствующее заявление журналистам из западного новостного портала The Intercept сделал официальный представитель министерства обороны королевства Тобиас Роед Йенсен.

Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости, если она подвергается вооруженному нападению. Тобиас Роед Йенсен, пресс-секретарь Минобороны Дании

Иностранец сослался на соответствующий королевский указ от 1952 года. Действие документа которого распространяется на всю страну, включая Гренландию. Минобороны Дании добавили, что указ позволяет солдатам защищать свою страну в случае нападения, не ожидая в преддверии этого указаний от политического или военного руководства. Однако чиновник не смог объяснить СМИ, как именно военнослужащие будут отвечать на удар со стороны Вооруженных сил США.

Макрон: Париж примет участие в учениях с Данией в Гренландии.

Фото: pxhere.com