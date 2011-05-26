Задача выполнена силами "Запада" в рамках СВО.

Российские военнослужащие освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Ямполовка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Западной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции

Потери ВСУ составили 2 бронетранспортера М113 производства США, 8 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 4 производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что бойцы поразили ударами формирования трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины, а также бригады территориальной обороны, находившиеся в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези в ДНР. Противник потерял более 205 человек личного состава убитыми и ранеными.

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

Фото: Минобороны России