В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль

В Запорожской области дрон украинских войск атаковал гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел на автодороге Васильевка – Днепрорудное. Беспилотник ВСУ в ударном снаряжении атаковал автомобиль Mercedes. В результате атаки машина получила механические повреждения. Глава региона уточнил, что водитель не пострадал.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские операторы дронов уничтожили американский БТР в Харьковской области.
Фото: Telegram / Балицкий Евгений
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все