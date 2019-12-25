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В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль
Сегодня, 11:17
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В Запорожской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль

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Отмечается, что водитель не пострадал.

В Запорожской области дрон украинских войск атаковал гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел на автодороге Васильевка – Днепрорудное. Беспилотник ВСУ в ударном снаряжении атаковал автомобиль Mercedes. В результате атаки машина получила механические повреждения. Глава региона уточнил, что водитель не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские операторы дронов уничтожили американский БТР в Харьковской области.

Фото: Telegram / Балицкий Евгений

Теги: автомобиль, беспилотник, вооруженные силы украины, запорожская область
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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