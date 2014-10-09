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Российские операторы дронов уничтожили американский БТР в Харьковской области

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Задача выполнена "Севером" в зоне СВО.

Российские военнослужащие опубликовали кадры объективного контроля уничтожения бронированного транспортера М113 американского производства, находившегося на службе у Вооруженных сил Украины. Боевая задача по ликвидации техники противника выполнил FPV-дрон, работающий на оптоволокне. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Северной" группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. Тяжелая машина западных союзников киевского режима находилась в лесополосе.

Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Выждав подходящий момент, оператор FPV-дрона точным попаданием уничтожил бронетранспортер.

пресс-служба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, минобороны, сво, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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