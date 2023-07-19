Задачи выполнены "Центром" и "Востоком" в зоне СВО.

Россия продолжила успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 20 августа военнослужащим удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Сухецкое и Панковка, находящиеся на территории Донецкой народной республики, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве объяснили, что боевые задачи успешно выполнены представителями "Центральной" и "Восточной" группировках войск в зоне проведения специальной военной операции.

Известно, что "Восток" нанес поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двум бригадам территориальной бороны, расположенных в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное в Днепропетровской области и Александрограде в ДНР. Армия киевского режима лишилась на оперативном направлении более 220 человек убитыми и ранеными, двух танков, десяти единиц автомобиль ной техники, реактивной системы залпового огня иностранного производства, орудия полевой артиллерии и двух станциях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Центром" нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады территориальной бороны и бригады национальной гвардии, размещенных в районах населенных пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкоев в ДНР, а также Филия в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. пресс-служба Минобороны РФ

В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова.

Фото: Минобороны России