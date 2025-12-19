Территория перешла под контроль бойцов из "Севера" на СВО.

Российские военнослужащие от 23 января освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Симиновка, находящийся на территории Харьковской области. Благодаря успешным наступательным шагам в зоне специальной военной операции боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Задача реализовала силами "Северной" группировки войск.

За минувшую неделю "Севером" нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады национальной гвардии и двух пограничных отрядов пограни чной службы Украины. Противник лишился более 1110 человек убитыми и ранеными, девяти боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. ВС РФ ликвидировали 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы (РЭБ) противника, 23 склада с материальными средствами и боевыми снарядами.

В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России