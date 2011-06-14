Задача выполнена военнослужащими "Юга" в рамках СВО.

Российские военнослужащие от 30 сентября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Шандриголово, расположенный на территории Донецкой народной республики. В ходе наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Поражение нанесено формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка в ДНР пресс-служба Минобороны России

ВСУ лишились до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, трех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, восьми артиллерийских орудий, пяти складов.

ВС РФ освободили весь юг Донецкой Народной Республики.

Фото: Минобороны России