Российские военнослужащие от 30 сентября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Шандриголово, расположенный на территории Донецкой народной республики. В ходе наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.
Поражение нанесено формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка в ДНР
пресс-служба Минобороны России
ВСУ лишились до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, трех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, восьми артиллерийских орудий, пяти складов.
ВС РФ освободили весь юг Донецкой Народной Республики.
Фото: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все