  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ВС РФ освободили Северск Малый в ДНР
Сегодня, 12:40
118
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ВС РФ освободили Северск Малый в ДНР

0 0

Задача выполнена военнослужащими "Юга" в рамках СВО.

Российские военнослужащие от 30 сентября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Шандриголово, расположенный на территории Донецкой народной республики. В ходе наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. 

Поражение нанесено формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка в ДНР

пресс-служба Минобороны России

ВСУ лишились до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, трех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, восьми артиллерийских орудий, пяти  складов.

ВС РФ освободили весь юг Донецкой Народной Республики.

Фото: Минобороны России

Теги: днр, минобороны, северск малый
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии