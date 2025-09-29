Илья Иванов указал на успехи ВС РФ на СВО.

Российские войска освободили южную часть Донецкой Народной Республики. В настоящее время территория в полном объеме находится под контролем Москвы. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал герой страны, заместитель командира пятой гвардейской мотострелковой бригады при "Центральной" группировке войск Илья Иванов. Эксперт пояснил СМИ, что он дает комментарий в населенном пункте Курахово, который вышел из-под контроля киевского режима в январе текущего года, а далее военнослужащие смогли продвинуться более, чем на 60 километров вглубь обороны противника. На текущий момент бойцы работают над целями специальной военной операции уже в Днепропетровской области.

Юг Донецкой Народной Республики освобожден в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации. Илья Иванов, военнослужащий

Военнослужащий из "Центра" уточнил, что в период с января по конец сентября текущего года Вооруженные силы России освободили 4 714 квадратных километров. км. Более 3,3 тысяч квадратных километров принадлежит ДНР, еще 540 квадратных километров - Харьковской области. Также большое продвижение произошло в Сумской области. Там военные получили контроль над 220 квадратными километрами. В Днепропетровской области продвижение вперед составило порядка 175 квадратных километров.

ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР.

Фото и видео: Telegram / Минобороны, ТАСС