Данные населенные пункты находятся в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

Вооруженные силы России от 17 ноября освободили из-под контроля армии киевского режима три населенных пункта. Речь идет о Платоновке, Гай и Двуречанском, расположенные на территории Донецкой народной республики, Днепропетровской и Харьковской областях соответственно. Известно, что в ходе успешных наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Такое заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Северной", "Восточной" и "Южной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

"Югом" нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Константиновка, Райгородок и Северск в ДНР. ВСУ лишились до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и склад боеприпасов. "Севером" нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь и Шевченково Сумской области. На Харьковском оперативном направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ, размещенные в районах населенных пунктов Жовтневое, Колодезное и Малиновка. "Востоком" нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Остаповское, Радостное Днепропетровской области, Воздвижевка и Червоное Запорожской области.

ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. пресс-служба Минобороны России

ВС РФ освободили населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области.

Фото: Минобороны России