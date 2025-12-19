"Центр" и "Днепр" выполнили задачу командования на СВО.

Российские военнослужащие от 19 января освободили населенный пункт Новопавловка в Донецкой народной республике и Павловку, находящуюся на территории в Запорожской области. За счет успешных наступательных шагов в зоне специальной военной операции боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Задача реализовала силами "Центральной" группировки войск и "Днепром".

Известно, что "Центр" нанес поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны армии киевского режима, находившихся около Антоновки, Никольского в Херсонской области, а также Орехова и Новояковлевки в Запорожье. Противник лишился до 40 человек убитыми и ранеными, трех автомобильных единиц, двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и склада с материальным обеспечением. "Днепром" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад национальной гвардии, размещенных вблизи Доброполья, Сергеевки, Гришина, Нового Донбасса, Белицкого, Сухецкого в ДНР, а также Новоподгородного и Демурино Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. пресс-служба Минобороны России

