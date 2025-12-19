Российские военнослужащие от 12 января освободили населенный пункт Новобойковское, расположенное в Запорожской области. Благодаря успешным наступательным шагам в ходе специальной военной операции наши боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Задача реализовала силами "Днепра".
Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
пресс-служба Минобороны России
Известно, что бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны противника, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии Украины, находившихся около Кирово, Орехов, Юрковка на территории Запорожья, а также Садового Херсонской области.
Фото: Минобороны России
