Задачи в ходе СВО выполнили представители "Севера" и "Востока".

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Таким образом сегодня, 28 мая, бойцы освободили из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Константиновка и Зеленое поле. Первый из них располагается на территории Сумской области, а второй - в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что задачи успешно выполнены бойцами при "Северной" и "Восточной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

Известно, что "Восток" в зоне действия группировки заставил ВСУ потерять более 165 военнослужащих убитыми и ранеными. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад противника, двух бригад территориальной обороны вблизи населенных пунктов Комар, Новополь в ДНР, а также Гавриловки Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. Дополнительно враг лишился двух бронированных машин, десять единиц автомобильной техники, двух орудий полевой артиллерии, склада с боеприпасами и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Бойцы "Востока" поразили радиолокационную станцию ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото: Минобороны России