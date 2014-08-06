ВС РФ освободили Александроград в ДНР

Российские бойцы продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 15 августа военнослужащим удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Александроград, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задачи успешно выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции на оперативном направлении.
Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики.
пресс-служба Минобороны РФ
Куратора убийства начальника РХБЗ генерала Кириллова объявили в розыск.
Фото: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все