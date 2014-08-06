Задача выполнена "Востоком" в ходе СВО за 15 августа.

Российские бойцы продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 15 августа военнослужащим удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Александроград, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задачи успешно выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции на оперативном направлении.

Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики. пресс-служба Минобороны РФ

Фото: Минобороны России