Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военнослужащие из "Южной" группировки сил совершают авиационные, артиллерийские удары по позициям украинских войск на ряде направлений (лисичанском, соледаро-артёмовском и марьинском) проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт пояснил, что боевые задачи выполнялись бомбардировочной авиацией с использованием боевых припасов УПАБ-500.

...По пункту временной дислокации Третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора, по полевому пункту управления, складу боекомплекта, живой силе и скоплению техники Пятой отдельной механизированной бригады в районе Ивановки. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Вадим Астафьев добавил, что самолёты Су-34 ликвидировали за последние сутки на СВО пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, расположенного в районе Дзержинска, а также командно-наблюдательный пункт третьего батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, установленного в районе Красногоровки. Артиллерия уничтожила зенитную установку противника ЗУ-23, гранатомётный расчёт СПГ-9, находящиеся в районах населённых пунктов Выемка и Песецкое. Дополнительно поражены пикапы штурмовых групп ВСУ в Верхнекаменском, Красном, Дружбе, Ласточкино. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены миномёты ВСУ районах Спорного, Серебрянки, Клещеевки и Авдеевки, гаубица Д-30 в районе Выемки, гаубицы Мста-Б в районе Константиновки Д-20 в районе Острова и буксируемое орудие американского производства М777 в районе Николаевки.

Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Сани".

Фото и видео: Минобороны России