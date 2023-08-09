Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Сани"

Минобороны показало видео боевой работы миномета "Сани" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах минометчики группировки "Запад" наносят огневые удары по украинским войскам на Купянском направлении. Данные о наращивании сил противника были получены разведкой ВС РФ. Бойцы развернули орудие, провели выверку координат и уничтожили цель.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска овладели четырьмя опорными пунктами на Купянском направлении.
Видео: Минобороны России
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