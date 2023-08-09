Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Сани"

Бойцы развернули орудие, провели выверку координат и уничтожили цель.

Минобороны показало видео боевой работы миномета "Сани" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах минометчики группировки "Запад" наносят огневые удары по украинским войскам на Купянском направлении. Данные о наращивании сил противника были получены разведкой ВС РФ. Бойцы развернули орудие, провели выверку координат и уничтожили цель.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска овладели четырьмя опорными пунктами на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России