Минобороны: российские войска овладели четырьмя опорными пунктами на Купянском направлении

Также войска отразили девять контратак ВСУ в районе Синьковки и Маньковки.

Вооруженные силы России овладели четырьмя опорными пунктами на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

В ходе наступательных действий российские войска уничтожили БТР "Спартан", один пункт боепитания и разгромили до роты пехоты механизированной бригады противника в районе урочища Маньковка. Также войска отразили девять контратак ВСУ в районе Синьковки и Маньковки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер-М".

Видео: Минобороны России