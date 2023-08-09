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Минобороны: российские войска овладели четырьмя опорными пунктами на Купянском направлении

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Также войска отразили девять контратак ВСУ в районе Синьковки и Маньковки.

Вооруженные силы России овладели четырьмя опорными пунктами на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

В ходе наступательных действий российские войска уничтожили БТР "Спартан", один пункт боепитания и разгромили до роты пехоты механизированной бригады противника в районе урочища Маньковка. Также войска отразили девять контратак ВСУ в районе Синьковки и Маньковки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер-М".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, запад, купянское направление, минобороны россии, сергей зыбинский
Категории: Лента новостей, Новости России,

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