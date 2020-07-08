Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер-М"

Данное мероприятие боевой подготовки является плановым и было проведено в рамках лагерного сбора.

Минобороны показало видео боевой работы ОТРК "Искандер-М" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты комплекса отработали ракетный удар по критическим объектам условного противника в рамках планового дивизионного учения. Получив координаты от БЛПА, российские войска производят учебные электронные пуски ракет по объектам "противника".. В военном ведомстве отметили, что данное мероприятие боевой подготовки является плановым и было проведено в рамках лагерного сбора подразделений ракетного соединения Балтийского флота.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области.

Видео: Минобороны России