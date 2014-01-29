Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции составили до 185 человек личного состава, а также шесть единиц автомобильной техники, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка2С3 "Акация", 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б". Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 ноября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Офицер заметил, что противнику оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по боевым подразделениям и технике, размещенной на территории Донецкой Народной Республики.

... Нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка, Клещеевка. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Эксперт добавил, что при помощи ударного беспилотного летательного аппарата вблизи населенного пункта Новомихайловка военнослужащими уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. Во время контрбатарейной борьбы противник лишился трех минометных расчетов.

ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России