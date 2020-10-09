ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении

Игорь Конашенков оценил работу "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие за минувшую неделю отразили три атаки на южнодонецком направлении Вооруженных сил Украины и заняли более выгодные рубежи и позиции. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном брифинге с журналистами от 10 ноября. Генерал-лейтенант уточнил, что боевые задачи выполнены сотрудниками "Восточной" группировки сил. Благодаря ударам авиации и огнём артиллерии поражены поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны противника, размещенных в районах Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области.

Общие потери противника составили свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно в районе населенного пункта Богатырь на территории Донецкой народной республики военнослужащими уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Российским войскам за неделю сдались в плен 28 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России