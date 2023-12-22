ВС РФ нанесли поражение двум украинским бригадам на херсонском направлении

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи командования на херсонском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер подчеркнул, что подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, а также 121-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

Нанесли огневое поражение живой силе и технике двух украинских бригад на херсонском направлении, потери противника составили до 35 военных. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Дополнительно армия киевского режима лишилась пяти единиц автомобильной техники, 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства и 152-миллиметровой гаубицы "Гиацинт-Б".

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Фото и видео: Минобороны России