Российские Вооруженные силы уничтожили на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевая задача была выполнена при поддержке использовании барражирующего боеприпаса "Ланцет". Соответствующие кадры в социальных сетях опубликовало министерство по обороне страны. Известно, что миссию выполнили представители "Центральной" группировки специального назначения.
Военнослужащие выявили скрытую в лесополосе огневую позицию танка ВСУ, ведущего огонь по российским позициям. Операторами ударного БПЛА танк был уничтожен.
пресс-служба Минобороны РФ
"Центр": потери ВСУ за день составили более 395 военнослужащих.
Фото и видео: Минобороны России
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