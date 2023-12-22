Беспилотник "Центра" выполнил задачу на СВО.

Российские Вооруженные силы уничтожили на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевая задача была выполнена при поддержке использовании барражирующего боеприпаса "Ланцет". Соответствующие кадры в социальных сетях опубликовало министерство по обороне страны. Известно, что миссию выполнили представители "Центральной" группировки специального назначения.

Военнослужащие выявили скрытую в лесополосе огневую позицию танка ВСУ, ведущего огонь по российским позициям. Операторами ударного БПЛА танк был уничтожен. пресс-служба Минобороны РФ

"Центр": потери ВСУ за день составили более 395 военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России