Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на авдеевском направлении продолжают выполнять задачи командования на авдеевском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 апреля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение 380 выявленным целям Вооруженных сил Украины. В частности, речь и дет о 52 опорных пунктов противника, свыше 80 позиций полевой артиллерии. ВСУ лишились более 395 человек личного состава убитыми и ранеными, семи дронов и управляемой авиационной бомбы "Джейдам".

Уничтожены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", 120-мм миномёт, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два пункта управления беспилотной авиации. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Минобороны: российские десантники уничтожили более 10 беспилотников ВСУ в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России