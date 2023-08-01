Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Руководитель местной пресс-службы "Западной"группировки российских войск Сергей Зыбинский 1 августа сообщил журналистам на регулярном брифинге о том, что пункт управления и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции были уничтожены ударами самолета-бомбардировщика Су-34 на купянском направлении. Объекты противника располагались вблизи населенных пунктов Песчаное и Стельмаховки.

Экипаж совершил два авиационных удара по двум объектам: по пункту временной дислокации 103-й отдельной бригады территориальной обороны, по пункту управления, скопления личного состава и огневых средств подразделения 68-й отдельной егерской бригады. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт пояснил, что общие потери противника за последние день на данном направлении составили до двух взводов. Отечественная артиллериянанесла огневое поражение по боевым подразделениям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, расположенным в районе населенного пункта Берестовое. Задание выполнено в тот момент, когда силы противника пытались перебросить резервы на передовые позиции СВО. Дополнительно в рамках контрбатарейной борьбы специалисты ликвидировали минометный расчет ВСУ, установленный в районе населенного пункта Новоселовское.

Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России