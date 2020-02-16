Глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой по текущей обстановке на данном направлении.

Начальник Генерального штаб ВС РФ Валерий Герасимов проверил пункт управления войск на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

На командном пункте Герасимов заслушал доклад командующего группировкой Александра Романчука по текущей обстановке на данном направлении. Глава Генштаба также обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области.

Видео: Минобороны России