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Минобороны: российские войска пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области
Сегодня, 15:40
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Минобороны: российские войска пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области

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Действия диверсионно-разведывательных групп были пресечены в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное.

Вооруженные силы России пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Действия диверсионно-разведывательных групп были пресечены в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное. Отмечается, что потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 275 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых машин пехоты.

Ранее Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, диверсионно-разведывательная группа, запорожская область, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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