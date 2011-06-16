Минобороны: российские войска пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области

Действия диверсионно-разведывательных групп были пресечены в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное.

Вооруженные силы России пресекли деятельность пяти украинских ДРГ в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Действия диверсионно-разведывательных групп были пресечены в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное. Отмечается, что потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 275 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых машин пехоты.

Ранее Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры.

Видео: Минобороны России