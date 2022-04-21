ВС РФ на южнодонецком направлении отразили несколько атак

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские артиллеристы из "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили атаки противника на южнодонецком направлении, более половины наступавшей силы уничтожено, а часть бойцов Вооруженных сил Украины сдались в плен. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. Боевые задачи выполнены при участии артиллерии.

Передовыми подразделениямиотражены несколько атак групп пехоты противника в районах Новомайорского и Новодонецкого. Ударным БПЛА поражена БМП. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

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Фото и видео: Минобороны России