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ВС РФ на южнодонецком направлении отразили несколько атак

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские артиллеристы из "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции  отразили атаки противника на южнодонецком направлении, более половины наступавшей силы уничтожено, а часть бойцов Вооруженных сил Украины сдались в плен. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов.  Боевые задачи выполнены при участии артиллерии.

Передовыми подразделениямиотражены несколько атак групп пехоты противника в районах Новомайорского и Новодонецкого. Ударным БПЛА поражена БМП.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

ВС РФ уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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