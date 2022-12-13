ВС РФ на херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожили до 10 десантников

Вооруженные силы России на херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции в районе озера Круглик уничтожили до 10 десантников противника. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 1 февраля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что говорит о группах ВСУ, которые передвигались на двух моторных лодках. Дополнительно во время контрбатарейной борьбы ВС РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую гаубицу "Гвоздика", а также три склада с боеприпасами, установленных вблизи таких населенных пунктов как Гавриловка и Антоновка.
На херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган" и "Град".
Фото и видео: Минобороны России
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