ВС РФ на херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожили до 10 десантников

Игорь Конашенков рассказал о выполнении миссии в ходе СВО.

Вооруженные силы России на херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции в районе озера Круглик уничтожили до 10 десантников противника. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 1 февраля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что говорит о группах ВСУ, которые передвигались на двух моторных лодках. Дополнительно во время контрбатарейной борьбы ВС РФ ликвидировали самоходную артиллерийскую гаубицу "Гвоздика", а также три склада с боеприпасами, установленных вблизи таких населенных пунктов как Гавриловка и Антоновка.

На херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган" и "Град".

Фото и видео: Минобороны России