Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган" и "Град"

Артиллеристы выдвинулись на огневые позиции по координатам, полученных от беспилотников.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" и "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят огнегвые удары по живой силе и технике подразделений украинских войск на Херсонском направлении. Они выдвинулись на огневые позиции по координатам, полученных от беспилотников.

В военном ведомстве отметили, что расчеты РСЗО "Ураган" и "Град" ведут боевую работу круглые сутки, в любую погоду, уничтожая все намеченные цели.

Ранее Минобороны показало работу военных почтальонов в зоне СВО.

Видео: Минобороны России