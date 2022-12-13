Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган" и "Град"

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" и "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы наносят огнегвые удары по живой силе и технике подразделений украинских войск на Херсонском направлении. Они выдвинулись на огневые позиции по координатам, полученных от беспилотников.
В военном ведомстве отметили, что расчеты РСЗО "Ураган" и "Град" ведут боевую работу круглые сутки, в любую погоду, уничтожая все намеченные цели.
Ранее Минобороны показало работу военных почтальонов в зоне СВО.
Видео: Минобороны России
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