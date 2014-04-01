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ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили базы горючего, снабжавшие украинские войска в Донбассе

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Игорь Конашенков рассказал об операциях в Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске.

Вооруженными силами при помощи российских крылатых ракет воздушного базирования уничтожены украинские базы горючего, снабжавшие войска на Донбассе. Соответствующей информацией в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 31 марта поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ заявил о том, что удар был нанесен высокоточным оружием. Уничтожены объекты ВСУ в Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске.

Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске, с которых осуществлялось снабжение топливом ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

С начала проведения специальной военной операции на Украине представители Министерства по обороны России уничтожили 341 беспилотный летательный аппарат противника, 1 815 танков и 195 установок реактивных систем залпового огня.

МО РФ взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донбасс, игорь конашенков, крылатая ракета, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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