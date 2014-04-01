МО РФ взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива

Игорь Конашенков также сообщил об успехах ЛНР.

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива, расположенный на территории Донецкой области. Об этом журналистам в рамках утреннего брифинга от 31 марта сообщил официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Эксперт пояснил, что в рамках выполнения миссии представителями Вооруженных сил РФ были ликвидированы до 60 местных националистов, а также два танка, четыре бронированных пехотных машины и девять автомобильных средств различного назначения.

Подразделения ВС РФ, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило 6 километров. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель Минобороны РФ уточнили, что одновременно с этим силы Луганской народной республики завершили зачистку территории от украинских боевиков в населенном пункте Житловка. Войска ЛНР продвинулись вперед на 5 километров. Они ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.

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Фото и видео: Минобороны России