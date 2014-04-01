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Верещук рассказала о работе по трем гуманитарным коридорам
Сегодня, 9:45
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Верещук рассказала о работе по трем гуманитарным коридорам

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Красный Крест подтвердил безопасность маршрута через Бердянск.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала о планах проведения властями страны эвакуации по трем гуманитарным коридорам из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара. Сведениями о работе правительства на 31 марта с мирным населением министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий заявила в рамках регулярного брифинга с журналистами.

Мы получили подтверждение от Международного комитета Красного Креста, что РФ подтверждает готовность открыть доступ гумколонне в Мариуполь транзитом через Бердянск.

Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Чиновница заметила, что сегодня власти Киева отправляют 45 автобусов для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Также согласованы еще два безопасных маршрута из Мелитополя и Энергодара в Запорожье. Добраться туда можно будет как на личном транспорте, так и на отправленных чиновниками автобусах. Со своей стороны украинские силовики гарантируют соблюдение режима прекращения огня.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента
 

Теги: бердянск, гуманитарные коридоры, ирина верещук, красный крест, мариуполь, мелитополь, эвакуация, энергодар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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