Из страны также выслан дипломат из Марокко.

Украинский президент Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения, опубликованного в его социальных сетях. По словам политика, в стране присутствуют те, кто зря тратит время, а также работает исключительно только ради того, чтобы оставаться на занимаемом посту. Лидер страны заметил, что подписал первый указ об отправке домой сотрудника дипломатической миссии - посла из Марокко.

Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский президент Владимир Зеленский добавил, что ждет конкретных результатов в ближайшие дни от работы дипломатических представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и африканских странах.

Матвиенко: Зеленский ограничен рамками идеологий нацбатов.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент