Матвиенко: Зеленский ограничен рамками идеологий нацбатов

В СФ считают, что президент Украины несвободен в своих высказываниях.

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинский президент Владимир Зеленский ограничен рамками идеологий национальных батальонов. Именно этим сенатор объяснила тот факт, что киевская позиция на переговорах с российской стороной постоянно меняется и выглядит непоследовательной. Парламентарий видит сращивание на территории соседнего государства бандеровско-нацистского режима и властями. При этом глава государства ни разу не осудил действия местных националистов и зверства нацбатов, а также пытки над военнопленными.

Я думаю, в том числе потому что господин Зеленский не свободен в своих решениях, высказываниях…Либо он разделяет эту идеологию, либо он боится националистических группировок. Валентина Матвиенко, глава СФ РФ

Напомним, что Вооруженные силы России с утра 24 февраля начали проводить специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам от киевского режима.

В Совете Федерации предложат меры по противодействию "пятой колонне".

Фото и видео: Совет Федерации