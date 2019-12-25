Верещук предложила открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах

В Киеве продолжают переговоры с РФ по эвакуации мирного населения.

Украинские власти открыть гуманитарные коридоры в 97 населенных пунктах, которые считаются наиболее пострадавшими из-за проведения специальной военной операции России. С соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с журналистами от 30 марта объявила вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции территорий, находящихся не под контролем Киева.

Вчера на переговорах России были переданы предложения об организации гумкоридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пунктов в Харьковской Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Чиновница заявила, что Киев и Москва сегодня продолжат переговоры по предложениям.

Вице-премьер Украины сообщила о планах эвакуации по трем гуманитарным коридорам.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента

