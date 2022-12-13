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ВС РФ нанесли масштабный авиационный удар по позициям ВСУ на Сватовском направлении
Сегодня, 16:43
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ВС РФ нанесли масштабный авиационный удар по позициям ВСУ на Сватовском направлении

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Украинские солдаты пытаются зайти на российскую территорию малыми диверсионно-разведывательными группами.

Вооруженные силы РФ нанесли масштабный удар по украинским позициям на Сватовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Западной группировки войск ВС РФ.

Как подчеркнул собеседник издания, у Сватово сейчас проходят активные боевые действия. Солдаты ВСУ пытаются прорвать оборону при помощи малых диверсионных групп и применяя технику артударов, добавил командир.

Ранее мы сообщили о том, что в ДНР уничтожены свыше 55 экстремистов из "батальона имени Шейха Мансура".

Фото: Pxhere

Теги: новости россии, сво на украине
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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