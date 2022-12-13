Минобороны: в ДНР уничтожены свыше 55 экстремистов из "батальона имени Шейха Мансура"

Всего было уничтожено 6 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Вооруженные силы РФ уничтожили 55 членов "батальона имени Шейха Мансура", воюющего на стороне ВСУ, у населённого пункта Константиновка в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, бойцы уничтожили 6 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Кроме того, согласно сообщению Минобороны, ВС РФ перехватили американские снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационных ракет HARM у ЛНР и Херсонской области.

Ранее Пригожин заявил о снятии судимости с первой группы экс-заключённых, участвовавших в СВО.

Видео: Минобороны РФ