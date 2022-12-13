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Пригожин заявил о снятии судимости с первой группы экс-заключённых, участвовавших в СВО

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Бойцы ЧВК "Вагнер" завершили полугодовой контракт и получили помилование.

После 6 месяцев службы завершила контракт первая группа экс-заключенных, участвовавших в СВО в составе ЧВК "Вагнер". Бойцы получили помилование. Об этом сообщил руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

Всего в первую группу вошли 20 человек. Пригожин отметил, что многие из них попали за решётку случайно, либо не смогли найти своё место в мирной жизни. Текущие события дали им шанс проявить себя, добавил Пригожин. 

Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете.

Евгений Пригожин,  руководитель  ЧВК "Вагнер"

Пригожин добавил, что помилованные смогут вернуться в "Вагнер" в качестве добровольцев.

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Видео: Telegram / РИА "Новости"

Теги: пригожин, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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