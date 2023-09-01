ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения

Игорь Конашенков сообщил о тактике ВСУ.

Командиры соединений армии киевского режима целенаправленно, без прикрытия бросает в "мясные" штурмы собственных солдат для того, чтобы украинские военнослужащие пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, установленные российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России