ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения

Командиры соединений армии киевского режима целенаправленно, без прикрытия бросает в "мясные" штурмы собственных солдат для того, чтобы украинские военнослужащие пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, установленные российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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