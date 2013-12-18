На СВо российские военнослужащие уничтожили танк ВСУ.

Российское министерство обороны опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты из профильного ведомства уточнили, что боевой расчет противотанкового ракетного комплекса точным ударом поразил тяжелую технику противника, которая вела огонь по позициям российских военнослужащих.

Напомним, что накануне на Купянском направлении СВО подразделения "Западной" российской группировки ходе активных действий при поддержке боевых самолетов и артиллерии улучшили свое положение по переднему краю. ВСУ потеряли на данном направлении за день до 50 человек личного состава.

Военные из 26 дружественных стран пройдут подготовку в академии Генштаба ВС РФ в этом году.

Фото и видео: Минобороны России