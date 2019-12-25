ВСУ за сутки 130 раз атаковали Белгородскую область

Удары были нанесены по 11 округам российского региона.

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 130 раз за прошедшие сутки. Погиб один человек, сообщил в "Максе" губернатор Александр Шуваев.

Глава региона уточнил, что ВСУ наносили удары по 11 округам Белгородской области. Противник совершил четыре обстрела с применением артиллерии и восемь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Силы ПВО ликвидировали 92 вражеских беспилотника.

По данным Шуваева, в Валуйском округе в результате обстрела погиб мужчина. Также в результате атак пострадали шесть человек, включая двоих подростков 15 и 13 лет. Двух пострадавших госпитализировали в ранениями.

В оперативном штабе Белгородской области отметили, что в воскресенье ночью бойцами самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ женщину, которая получила травму при атаке дрона на автомобиль.

Ранее мы сообщали, что при атаке ВСУ на Белгородскую область погибли три человека.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)