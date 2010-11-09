За минувшие сутки украинские военные 62 раза обстреляли Донецк.

ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР сегодня, 5 июня.

По информации ведомства, украинские националисты стреляли из минометов, "Градов" и "Ураганов". Шахта теперь полностью уничтожена.

Кроме того, за минувшие сутки украинские военные 62 раза обстреляли Донецк. В результате нападения погибли пять человек. Ранения получили 24 жителя, среди них есть ребенок.

Ранее на Piter.tv: в администрации Запорожской области выступили с инициативой переименовать Украину в УГИЛ.

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