ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР сегодня, 5 июня.
По информации ведомства, украинские националисты стреляли из минометов, "Градов" и "Ураганов". Шахта теперь полностью уничтожена.
Кроме того, за минувшие сутки украинские военные 62 раза обстреляли Донецк. В результате нападения погибли пять человек. Ранения получили 24 жителя, среди них есть ребенок.
Ранее на Piter.tv: в администрации Запорожской области выступили с инициативой переименовать Украину в УГИЛ.
Фото: Pexels
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