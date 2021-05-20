ВСУ ударом БПЛА убили пытавшегося выйти из Константиновки пенсионера

Противник отработал по мужчине FPV-дроном.

Боевики ВСУ нанесли удар дроном, когда пожилой мирный житель пытался выйти из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Подробностями с РИА Новости поделился командир штурмовой роты 77-го полка "Южной" группировки войск с позывным Снегирь.

По словам военнослужащего, было видно, что этот человек не был солдатом, а "гражданский, пожилой, с палочкой, с мешочком". Но украинских военных это не остановило и они отработали по пенсионеру FPV-дроном.

Командир штурмовой роты добавил, что боевики ВСУ специально делали жизнь мирного населения Константиновки невыносимой, при этом им не позволяли выехать из города.

В настоящее время российская армия активно продвигается по территории населенного пункта. По мнению политолога Евгения Михайлова, после взятия Константиновки ВС РФ пойдут на Славянск.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)