Эксперт рассказал о ситуации на оперативном направлении СВО.

Прогресс российских Вооруженных сил на территории населенного пункта Константиновка заставил украинское правительство подготовить план эвакуации пяти заводов с территории Славянска и Дружковки. Соответствующее заявление журналистам из телеканала "360.ru" сделал политолог Евгений Михайлов. Эксперт заметил, что речь идет о переброске в западные районы соседнего с Россией государства объектов Славянского завода тяжелого машиностроения, завода строительных машин, а также производства "Зевс-керамика" и машиностроительного завода по ремонту военной техники. Эта ситуация связана с тем, что город находится под прицелом FPV-дронов. В настоящее время все больше людей из Краматорска выходит за помощью к России, так как они не согласны с политикой киевского режима и не хотят быть для ВСУ "живым щитом". Аналогичная обстановка складывается в Сумской области, хотя ВС РФ рассматривают данный участок только в качестве буферной зоны.

Ситуация складывается неплохо в данном направлении. Указание Верховного главнокомандующего о том, что Донбасс должен быть зачищен в ближайшем будущем, выполняется. Евгений Михайлов, политолог

на Украине уточнили, что ВС РФ в Констатнтиновке сделали "серую зону". Однако в реальности там большая часть земли находится под контролем России. Речь идет о городе-крепости, являющимся одни из четырех подобных объектов. На расстоянии в 345 километрах друг от друга также находятся Дружковка, Славянск и Краматорск.

Соскин: попытка втянуть Белоруссию в конфликт обернется поражением Украины.

Фото: 360.ru