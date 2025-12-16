На Украине объяснили, почему Киеву не стоит ссориться со всеми соседями одновременно.

Попытки лидера киевского режима Владимира Зеленского любой ценой втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт в регионе могут обернуться поражением Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин. Ранее он был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил, что глава страны уже поссорился с польским руководством, а противостояние с еще одним территориальным соседом может значительно и негативно сказаться на обороноспособности.

Это просто безобразие! Попытки Зеленского угрожать Белорусии, ставить ультиматумы и доказывать свою важность, могут обернуться тем, что Минск все же вступит в конфликт. Ну и все, Киеву конец, ведь фронт удерживать просто некем. Олег Соскин, политолог

По мнению Олега Соскина, сейчас Владимир Зеленский забывает то, что подобная агрессия со стороны Украины не останется без ответа России.

Соскин: Путин сорвал планы Зеленского, определив ключевое условие для мира.

Фото: YouTube / Олег Соскин